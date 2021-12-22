Kediye basmamak için düşmüş

Melis Sezen ve Cansu Dere'nin başrolünü paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Burak Sergen, yere düştüğü olaylı geceyi anlattı. O gün havanın yağmurlu olduğunu ve alkol kullanmadığını söyleyen Sergen, ''Aşırı yağmur yağdığı için o gün bir de kedilere basmamak için atlarken ayağım kaydı ama muhabirler gelince hemen ayağa kalktım. Yerlerde sürünmüyorum'' dedi. O akşam arkadaşı Resul Kaya ile yemek yediklerini söyleyen Sergen, ''60 gün Kovid'den ötürü yoğun bakımda kaldım. Nefesim yetmedi oturmak zorundaydım. O kadar ağır şeyler yaşadım ki kolay bir şey değil'' dedi.