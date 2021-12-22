Kediye basmamak için düşmüş
Melis Sezen ve Cansu Dere'nin başrolünü paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Burak Sergen, yere düştüğü olaylı geceyi anlattı.
Melis Sezen ve Cansu Dere'nin başrolünü paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Burak Sergen, yere düştüğü olaylı geceyi anlattı. O gün havanın yağmurlu olduğunu ve alkol kullanmadığını söyleyen Sergen, ''Aşırı yağmur yağdığı için o gün bir de kedilere basmamak için atlarken ayağım kaydı ama muhabirler gelince hemen ayağa kalktım. Yerlerde sürünmüyorum'' dedi. O akşam arkadaşı Resul Kaya ile yemek yediklerini söyleyen Sergen, ''60 gün Kovid'den ötürü yoğun bakımda kaldım. Nefesim yetmedi oturmak zorundaydım. O kadar ağır şeyler yaşadım ki kolay bir şey değil'' dedi.