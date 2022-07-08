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08 Temmuz 2022 Cuma 13:05:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 13:05:00

Kedisini kurtarırken ağaçtan düştü

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Brezilya'lı oyuncu Jessica May yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Jessica May fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

Brezilya'lı oyuncu Jessica May yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Jessica May fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile Beşiktaş'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Kolundaki çizikler dikkat çeken güzel oyuncu, kedim kaçtı ağaçtan düştüm diye açıklama yaptı. Beşiktaş Abbasağa'da oturan May, kedisinin çantası açılınca ağaca tırmandığını söyleyerek, "Parka çıkmıştım. Çanta açıldı, ağaca tırmandı. Peşinden ben de ağaca çıktım. Onu yakalayıp indirirken ayağım takılıp ağaçtan düştüm. Kedim korkup bir arabanın altına saklandı. Çevrede ki herkes seferber oldu. 4 saat kadar mücadele verdik. Ufak tefek çizikler oldu ama çok şükür ona bir şey olmadı" açıklamasında bulundu.

Etiketler : jessica may kaza brezilya oyuncu
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