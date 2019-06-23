Kedisinden sonra köpeği de kayboldu

Evinin bahçesinden köpeği Kito’nun kaçtığının söyleyen Karaca, hayranlarından yardım istedi. Art arda paylaşımlar yapan Karaca, “Golden Retriever cinsi oğlumuz Kito kayıp. 21.06.2019 tarihinde sabah evden kaçmış. Çok uysal, hiç saldırgan değil. Çağırsanız hemen gelir. Üstünde mavi tasması var. Görürseniz lütfen bize ulaşın. Arka arkaya başıma gelen şanssızlık, gerçekten inanamıyorum” yazdı. Bir paylaşım daha yapan oyuncu, “Bu sabah eve tadilat için gelen kişiler bahçe kapısını açık bırakmış o da kaçmış. Kaju'dan sonra Kito'ya bir şey olmasını kaldıramam. Lütfen paylaşın, yayın. Sahil evleri civarlarında gören duyan varsa bana mesaj atın lütfen...” notuyla çaresizce takipçilerine seslendi.

GİZEM'İN YARDIM ÇAĞRISI