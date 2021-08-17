Kazara Aşk'a yeni oyuncu

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk' dizisinin kadrosuna Hakan Meriçliler dahil oldu. Oyuncu dizide, Nazlı'nın Amerika'da yaşayan ve bir kongre nedeniyle Türkiye'ye gelen babası Haldun karakterini canlandıracak. Yapımda bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü anlatılıyor.