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17 Ağustos 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 14:30:00

Kazara Aşk'a yeni oyuncu

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Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk' dizisinin kadrosuna Hakan Meriçliler dahil oldu.

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk' dizisinin kadrosuna Hakan Meriçliler dahil oldu. Oyuncu dizide, Nazlı'nın Amerika'da yaşayan ve bir kongre nedeniyle Türkiye'ye gelen babası Haldun karakterini canlandıracak. Yapımda bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü anlatılıyor.

Etiketler : Ümit Kantarcılar Sude Zülal Güler Kazara Aşk Hakan Meriçliler
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