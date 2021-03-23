Kazandığını restorana yatırıyor





Erkan Petekkaya, restoran işini büyütüyor. Hali hazırda bir et restoranı olan oyuncu, bu kez deniz ürünleri satan bir mekânın işletmesini devralacak.

En son 'Kırmızı Oda'da rol alan Erkan Petekkaya, restoran sevdasından vazgeçmiyor. Daha önce Acarkent'te et dükkanı açan Petekkaya bu kez deniz ürünleriyle ticarete açılacak. Kazandığı parayı ticarete döken oyuncu, bir arkadaşıyla birlikte Maltepe Sahili'nde deniz restoranı işletmeye karar verdi. Pandemide yara alan restoran sektöründe her şeye rağmen yer almak isteyen oyuncu, bunun için kolları sıvadı. Bugünlerde evrak işleri ve restoranın devir işlemleriyle ilgilenen Erkan Petekkaya, daha önce ticaretin birçok alanında yatırımlarda bulunmuştu.

