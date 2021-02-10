Kazakistan ile yeni birliktelik

Alim Yapım'ın sahibi olan oyuncu Kadir Doğulu, Kazakistan ile ortak bir yapıma imza attı. Daha önce 'Kazak İşi Türkiye' adlı sinema filmi çeken Doğulu, şimdi de 'I Go To School' projesi için el sıkıştı. Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri yakında Alanya'da başlayacak. İstanbul'da kaybolan bir çantanın peşine düşen Kazak Yerkoş ve Aliya'nın Alanya'ya dek uzanan yolculuklarında başlarından geçen maceraları konu ediniyor.

