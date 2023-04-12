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12 Nisan 2023 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 11:57:00

Kaza yaptılar

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TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, talihsiz bir kaza yaşadı. Oyuncu, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla birlikte maddi hasarlı bir kazaya karıştı.

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, talihsiz bir kaza yaşadı. Oyuncu, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla birlikte maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Korku dolu anlar yaşayan çiftten Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı. Yağcıoğlu, "Berkoyla minik bir kaza geçirdik. Çok şükür biz iyiyiz. Cana geleceğine mala gelsin ama moralimiz bozuktu tabii" dedi.

Etiketler : Kaza yaptılar TRT Gönül Dağı Berk Atan

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