Kaza yaptılar

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Atan, talihsiz bir kaza yaşadı. Oyuncu, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla birlikte maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Korku dolu anlar yaşayan çiftten Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı. Yağcıoğlu, "Berkoyla minik bir kaza geçirdik. Çok şükür biz iyiyiz. Cana geleceğine mala gelsin ama moralimiz bozuktu tabii" dedi.