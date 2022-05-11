Kaynana sessizliği

Şarkıcı Özcan Deniz'in evlilik hazırlığı yaptığı İranlı modacı Samar Dadgar, Nişantaşı'ndaydı. Modacı, City's AVM'de bir mücevher mağazasında yüzük ve bileklik modellerini yakından inceledi. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz günlerde ikilinin evlilik planlarına sıcak bakmadığını söylemişti. Habercilerin bu konuyla ilgili sorularına maruz kalan Dadgar, "Konuşmak istemiyorum" diyerek hızla uzaklaştı.