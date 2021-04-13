Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde

Afra Saraçoğlu, 'Yeşilçam' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 1960'lı yıllarda keşfedilen Tülin Saygı karakterini oynayacak olan Saraçoğlu, kendisini heyecanlandıran bir projede yer aldığını ifade etti. Her genç oyuncu gibi Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü söyleyen oyuncu, sete çıkmadan önce de 60'lı yılların Türkiye'sini detaylı bir şekilde araştırdığından bahsetti. Genç jenerasyonun eski Türk filmlerini izlemelerinin nedenini kaybettiğimiz manevi değerleri o dizilerde olmasından dolayı olduğunu söyleyen oyuncu şunları ekledi: "Onları çeken çok büyük bir olgu var filmlerde; kaybettiğimiz manevi değerler, insan doğasında henüz kaybolmamış olan romantizm ve masumiyet... O naifliği, kırılganlığı, sadeliği yaşamak isterdim ben de ve bu dizide buna vesile oldu."

