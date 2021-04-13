  • BIST
    1360.76
  • Dolar
    8,1581
  • Euro
    9,7085
  • Altın
    452,7900
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rezalet sonrası emniyet harekete geçti! Hepsi tek tek tespit ediliyor
Sanayi üretim endeksi yüzde 8,8 yükseldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör örgütünün sonu gelmiştir
Hasretliği dindiren tatil
13. sene öpücüğü
Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde
Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır
Gözler Kabine'de! Tam kapanma olacak mı?
Fashion Week'te 3 boyutlu sezon
FETÖ'nün Mahrem imamı 900 kişilik 'X' listesini itiraf etti
Fransa, açıkça Lübnan'ın içişlerine karıştı!
Körfez uzlaşısı sonrası bir ilk
Orta Doğu'nun en büyük tarak gemisini filolarına kattılar
Pentagon'dan çok konuşulacak itiraf! Görüntüler doğrulandı
Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı!
Ramazan'da bağışıklığı güçlü tutacak tüyolar
Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Alerji, bu aylarda en yüksek seviyeye ulaşıyor
Kovid-19 ve kalp hastalığı, birbirinin şiddetini artırıyor
BU VİRÜSÜN TEDAVİSİ 2 YIL
PARKİNSON ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu
Vaka ve vefat sayısında artış
13 Nisan 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 12:00:00

Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde

ABONE OL

Yeşilçam'ın genç jenerasyon tarafından ilgiyle izlendiğini söyleyen Afra Saraçoğlu, bunun en büyük nedeninin kaybettiğimiz değerlerin filmlerde anlatılmasına bağladı.

Afra Saraçoğlu, 'Yeşilçam' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 1960'lı yıllarda keşfedilen Tülin Saygı karakterini oynayacak olan Saraçoğlu, kendisini heyecanlandıran bir projede yer aldığını ifade etti. Her genç oyuncu gibi Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü söyleyen oyuncu, sete çıkmadan önce de 60'lı yılların Türkiye'sini detaylı bir şekilde araştırdığından bahsetti. Genç jenerasyonun eski Türk filmlerini izlemelerinin nedenini kaybettiğimiz manevi değerleri o dizilerde olmasından dolayı olduğunu söyleyen oyuncu şunları ekledi: "Onları çeken çok büyük bir olgu var filmlerde; kaybettiğimiz manevi değerler, insan doğasında henüz kaybolmamış olan romantizm ve masumiyet... O naifliği, kırılganlığı, sadeliği yaşamak isterdim ben de ve bu dizide buna vesile oldu."

Etiketler : afra saraçoğlu yeşilçam tülin saygı
Selçuklu setinde korona paniği

Selçuklu setinde korona paniği
Tamirci tarafından dolandırılmış

Tamirci tarafından dolandırılmış
Bodrum'a kaçtılar

Bodrum'a kaçtılar
Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı

Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi
Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı

Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı
Gururlandıran hikayeler

Gururlandıran hikayeler
Yavuz Sultan Selim ertelendi

Yavuz Sultan Selim ertelendi
Popçu Simge'den yeni bir hit

Popçu Simge'den yeni bir hit

EN ÇOK OKUNAN HABERLER