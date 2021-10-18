Kavgayla ilgim yok

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavgayla ilgili konuştu. Komşusunu darp etmeye çalıştığı ve "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" dediği iddia edilen Tuna, ''Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" açıklamasını yaptı.