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18 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00

Kavgayla ilgim yok

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavgayla ilgili konuştu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavgayla ilgili konuştu. Komşusunu darp etmeye çalıştığı ve "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" dediği iddia edilen Tuna, ''Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" açıklamasını yaptı.

Etiketler : İbrahim Tatlıses Derya Tuna kavga darp
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