Kavga sebebi yeşilden kurtuldu

Yeşile boyattığı saçları nedeniyle eleştirilere maruz kalan hatta bir takipçisiyle bu konuda davalık olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendini yeniledi. 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan oyuncu, ilk işi saçlarının bir bölümünü boyattığı yeşil renkten kurtulmak oldu. Saçlarının rengini açtıran oyuncu, tamamen sarışın oldu.

