21 Haziran 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 16:00:00
Kavga sebebi yeşilden kurtuldu
Yeşile boyattığı saçları nedeniyle eleştirilere maruz kalan hatta bir takipçisiyle bu konuda davalık olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendini yeniledi.
Yeşile boyattığı saçları nedeniyle eleştirilere maruz kalan hatta bir takipçisiyle bu konuda davalık olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendini yeniledi. 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan oyuncu, ilk işi saçlarının bir bölümünü boyattığı yeşil renkten kurtulmak oldu. Saçlarının rengini açtıran oyuncu, tamamen sarışın oldu.