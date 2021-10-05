Kavga kızıştı

Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen'i hedef alarak 'Türk Pop Müziği'ni rezil ettiler' diyen Tuğba Özerk, yine boş durmadı. Edis'in "Ne söylediğini anlamadım. Çok önemsemedim" açıklamalarına sinirlenen Özerk, sosyal medya hesabından yeni bir polemik başlattı. Popçu, Edis'i bu defa Netflix'teki belgeseli üzerinden eleştirdi: "Maymunun da belgeselini yapıyorlar ama ormanların kralı her zaman aslan, öperim.''