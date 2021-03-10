Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!

Dünyaca ünlü oyuncu Kate Winslett, Türk tasarımcı Ece Şirin'in özel tasarımı kolyesiyle poz verdi. Mucizelerin sembolü olan hançer kolyeyi tercih edem Wisnlett, aksesuvarıyla geçen hafta Graham Norton Show'a katıldı. Kate Winslett, "Kaderimizi şekillendirmek üzere gelen ilahi hediyeyi sembolize eden ve mucizeler enerjisine bağlanmamızı sağlayan Hançer Kolye, tılsımıyla bana ışık tutuyor" dedi

