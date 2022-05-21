Kaş'ta caz festivali

Kaş Caz Festivali, bu yıl 4'üncü kez 26 - 28 Ağustos'ta düzenlenecek. Festivalde uluslararası alanda da ses getirmiş önemli isimler yer alacak. Caz piyanisti ve bestecisi Uriel Herman Trio, yaşamını New York'ta sürdüren trompetçi Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığıyla dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio, Ediz Hafızoğlu ile 'Kavuşma' projesinde izleyicilerle buluşacak. Yunanistan'da konuk Vasiliki Papageorgio festivalin uluslararası konukları olacak.