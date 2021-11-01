Kaş'ta aşka geldi

Oyuncu Pelin Öztekin, tatil için gittiği Antalya'da aşka geldi. Kaş'ta tatil yapan Öztekin, bir süredir aşk yaşadığı Alican Tabak ile kendisini gecelere attı. Eğlenmek için bir mekâna giden çift, gece boyunca eğlendikleri anları sosyal medya sayfalarından paylaştı. Pelin Öztekin daha sonra sevgilisiyle mekânda olduğu anlarda yakınlaştığı görüntüleri sevenlerinin beğenisine sundu. Ertesi gün denize girdiği anları hesabına yükleyen Öztekin, 'Yazın son demleri' notunu düştü.

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