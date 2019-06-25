Karlie Kloss ve Joshua Kushner sekiz ay sonra ikinci düğünü yaptı

Karlie Kloss ile Joshua Kushner, düğün yapmaya doymadı. Ünlü çift, sekiz ay sonra ikinci düğünü yaptı.

Ekim 2018’de New York’ta evlenen 26 yaşındaki model Kloss ile 34 yaşındaki iş insanı Kushner, ABD’nin Wyoming eyaletinde ikinci kez evlendi.

Çiftin yakın arkadaşı moda editörü Derek Blasberg ve Garage Museum of Contemporary Art ile Garage Magazine’in kurucusu Dasha Zhukovatook, dün Instagram’da hafta sonunda yapılan düğünden fotoğraflar paylaştı.

Düğünde çok eğlendiği görülen Karlie Kloss, sade beyaz elbisesiyle beğeni topladı.

Davetliler arasında nişanlı çift Katy Perry ve Orlando Bloom da vardı.