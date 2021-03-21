  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı
Doğum öncesi fotoğraf çekimi
İyi müzikten anlayan destek verir!
Kariyerimde zorlandığım tek karakter
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Mart
Irak'ta 85 DEAŞ hedefi yok edildi
HDP-YPG işbirliği iddianameye girdi
Ağrı kesiciyle geçmeyen baş ağrısı riskli
Kolajen deposu: Mantar ve lahana
Pandemide bu besinlerle yenilenin
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'
İletişim Başkanı Altun'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, Menfi ve Dibeybe ile görüştü
Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
21 Mart 2021 Pazar 09:34:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 09:34:00

Kariyerimde zorlandığım tek karakter

ABONE OL

'Kırmızı Oda' dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, önceki akşam yayımlanan bölümde diziye veda etti.

'Kırmızı Oda' dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, önceki akşam yayımlanan bölümde diziye veda etti. Oyuncu, 13 yıllık meslek hayatında kendisini en çok zorlayan rolün Kumru olduğunu ifade etti. Gürbüz, karakterine şu sözlerle veda etti: ''Sorumluluğu öyle fazlaydı ki, şifa olması ve olmak adına 13 hafta tüm bedenimi, ruhumu ve zihnimi fazlası ile yordum. Yorulmadan olmazdı, başka türlü anlatılmazdı.''

Etiketler : kırmızı oda aslıhan gürbüz oyunculuk
Ayrılık itirafı

Ayrılık itirafı
Bağış kampanyası büyüyor

Bağış kampanyası büyüyor
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş

Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Üç yıl sonra raflarda!

Üç yıl sonra raflarda!
Oğlum için her şeyi yaptım

Oğlum için her şeyi yaptım
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
'Akustik' basit anlamına gelmez

'Akustik' basit anlamına gelmez
Evlilik kısmet işi

Evlilik kısmet işi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER