Kariyerimde zorlandığım tek karakter

'Kırmızı Oda' dizisine Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, önceki akşam yayımlanan bölümde diziye veda etti. Oyuncu, 13 yıllık meslek hayatında kendisini en çok zorlayan rolün Kumru olduğunu ifade etti. Gürbüz, karakterine şu sözlerle veda etti: ''Sorumluluğu öyle fazlaydı ki, şifa olması ve olmak adına 13 hafta tüm bedenimi, ruhumu ve zihnimi fazlası ile yordum. Yorulmadan olmazdı, başka türlü anlatılmazdı.''