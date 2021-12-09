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09 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00

Karım çok yetenekli

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Oyuncu Kadir Doğulu önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi.

Oyuncu Kadir Doğulu önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi. Doğulu habercilerin sorularını yanıtladı. Eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddiaları hakkında Doğulu, "Evet ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım ihanet ettim" diyerek herkesi şaşırttı. Oyuncu, daha sonra sözlerine "Bunlar bir iddaa, siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etti. Neslihan Atagül'ün yurtdışında aldığı ödüller için "Evet bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi" dedi.

Etiketler : Karım çok yetenekli Kadir Doğulu Da Mario Neslihan Atagül
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