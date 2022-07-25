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25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30:00

Kargo uçağı uçurdum

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Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu, Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu, Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Beş milyon değerinde olan Porsche Panamera aracıyla mekana gelen Sarıoğlu, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. "Eşim ve çocuklar Çeşme'de bense göklerdeyim. Çin ile Amerika arasında kargo uçağındayım. 3 çocuktan sonra tekrar mesleğime döndüm, mutluyum" diyen Sarıoğlu, daha sonra özel plakalı lüks aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Etiketler : Kargo uçağı uçurdum Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu
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