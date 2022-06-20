Kardeşini evlendirdi

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile dünya evine girdi. Sarıyer'deki Hünkar Suyu Kasrı'nda düzenlenen törene 500 davetli katıldı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eltisi Katre Yırtıcı ile çok iyi anlaştıklarını söyleyip ''Elticilik her zaman kazanacak" dedi. Kardeşinin düğününde duygusal anlar yaşayan Arda Turan ise "Ben eşine aşık birisi olarak, onlarından aynı şeyleri yaşamasını isterim. İnşallah çok mutlu olurlar'' dedi.