VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunan bakanın hadsiz suçlamalarına 'üstçavuş' düzeyinde cevap
Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Tarihi bir haftaya başlıyoruz"
Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti
AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor
Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler: Mülteciyi reklam malzemesi olarak kullanıyor
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 6,51 arttı
GittiGidiyor kapanıyor
Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi
Aerobik cimnastikte dünya ikincisi Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor
Savaş mağduru Afgan mülteci çocuklar
Emniyet kıskıvrak yakaladı
Bir çizgide beş gezegen...
MİT'ten Irak'ta nefes kesen operasyon
Kalibr füzeleri peş peşe fırlatıldı
Kardeşini evlendirdi
Single heyecanı
Kekeme değilim artık
20 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00

Kardeşini evlendirdi

ABONE OL

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile dünya evine girdi.

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile dünya evine girdi. Sarıyer'deki Hünkar Suyu Kasrı'nda düzenlenen törene 500 davetli katıldı. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eltisi Katre Yırtıcı ile çok iyi anlaştıklarını söyleyip ''Elticilik her zaman kazanacak" dedi. Kardeşinin düğününde duygusal anlar yaşayan Arda Turan ise "Ben eşine aşık birisi olarak, onlarından aynı şeyleri yaşamasını isterim. İnşallah çok mutlu olurlar'' dedi.

Etiketler : Kardeşini evlendirdi Okan Turan Futbolcu Arda Turan Aslıhan Doğan
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
İlk yarışını taçlandırdı

İlk yarışını taçlandırdı
Çağla'yla arkadaş değiliz

Çağla'yla arkadaş değiliz
Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi

Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi
55 oldu

55 oldu
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Her şeyim Rüzgar'a göre

Her şeyim Rüzgar'a göre
Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş

Merve'nin ilginç anısı: Türkan Sultan onu sevmediğini zannetmiş
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX