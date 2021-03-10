Kardeşi böbreğini verdi

Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 47 yaşındaki Hakan Taşıyan'a önceki gün böbrek nakli gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli olan Hakan Taşıyan'a kız kardeşinden alınan böbrek nakledildi. Gerekli testlerin ardından ameliyat masasına yatan usta sanatçı, ''Dualarınız eksik etmeyin. Böbrek kardeştir'' notunu düştü. Ankara'da gerçekleştirilen operasyon sonrası Hakan Taşıyan bir süre daha gözetim altında tutulacak

