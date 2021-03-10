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10 Mart 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 14:00:00

Karavan krizi yaşamadık

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'Masumiyet' dizisindeki karavanı küçük olduğu için sette terör estirdiği iddia edilen Deniz Çakır, suskunluğunu bozdu. Oyuncu, böyle bir durumun yaşanmadığını, ekiple de arasının iyi olduğunu söyledi.

'Masumiyet' dizisindeki karavanını küçük bulduğu için sette kriz çıkarttığı konuşulan Deniz Çakır'ın, habersiz bir şekilde rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın aracına geçtiği iddia edildi. Uzun süredir konu hakkında açıklama yapmayan Deniz Çakır, önceki gün iddiaları yalanladı. Oyuncu, sette karavan krizi yaşadığı sorularına "Ya öyle şey olur mu! Haberler asılsızdır" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ile de bir problemleri olmadığını söyledi.

Münevver Karabulut cinayetini işlemiyoruz!

Öte yandan kadına şiddetin anlatıldığı dizide Münevver Karabulut cinayetini işledikleri yazılan Deniz Çakır, böyle bir durumun olmadığını söyledi: ''Dizinin konusu bir tanesine bağlanamaz. Binlerce kadın öldürülüyor, nasıl olurda birinin üzerinden yürünsün."

Recep ASLAN

Etiketler : masumiyet deniz çakır serkay tütüncü ilayda alişan
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