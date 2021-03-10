Karavan krizi yaşamadık

'Masumiyet' dizisindeki karavanını küçük bulduğu için sette kriz çıkarttığı konuşulan Deniz Çakır'ın, habersiz bir şekilde rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın aracına geçtiği iddia edildi. Uzun süredir konu hakkında açıklama yapmayan Deniz Çakır, önceki gün iddiaları yalanladı. Oyuncu, sette karavan krizi yaşadığı sorularına "Ya öyle şey olur mu! Haberler asılsızdır" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ile de bir problemleri olmadığını söyledi.



Münevver Karabulut cinayetini işlemiyoruz!

Öte yandan kadına şiddetin anlatıldığı dizide Münevver Karabulut cinayetini işledikleri yazılan Deniz Çakır, böyle bir durumun olmadığını söyledi: ''Dizinin konusu bir tanesine bağlanamaz. Binlerce kadın öldürülüyor, nasıl olurda birinin üzerinden yürünsün."

Recep ASLAN