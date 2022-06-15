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15 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00

Kararlarımı oğluma göre alıyorum

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Kıvanç Kasabalı baba olduktan sonra hayatında değişen detayları anlattı. Oyuncu, "Kendimle ilgili önemli bir karar alırken oğlumun geleceğini de düşünür hale geldim" dedi.

Kıvanç Kasabalı baba olduktan sonra hayatında değişen detayları anlattı. Oyuncu, "Kendimle ilgili önemli bir karar alırken oğlumun geleceğini de düşünür hale geldim" dedi.

'Şehirden Uzakta' belgeseli ile Anadolu'yu gezen oyuncu Kıvanç Kasabalı, oğlu Can ile olan ilişkisini ve baba olmanın getirdiği sorumlulukları anlattı. Oyuncu, MAG dergisi için objektif karşısına geçti. Kendisi gibi oyuncu Sedef Avcı'yla mutlu bir evliliği olan Kasabalı, oğlu Can'la ilgili konuştu. Oyuncu, baba olduktan sonra değişen hayatını "Baba olduktan sonra tabii ki hayata daha sorumlu bakmaya başladım. Kendimle ilgili önemli bir karar alırken oğlumun geleceğini de düşünür hale geldim; ama net olarak söyleyebilirim ki baba olmadan önce bununla ilgili hiçbir beklentim yoktu" sözleriyle anlattı. Babalığın modernleştiğini söyleyen Kasabalı, "Eskiye göre şu an için babalık kavramı çok evrilmiş durumda bence... Çocuklarıyla ilişkide babalar çok daha aktif rol alıyorlar artık. Bu da baba ile çocuk ilişkisini daha güzel hale getiriyor" dedi. Oyuncu, babalığı, "Koruyup kollayan ve güven veren" olarak açıkladı.

Etiketler : Kararlarımı oğluma göre alıyorum Şehirden Uzakta Kıvanç Kasabalı
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