Karaoke ile sahne deneyimi

Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan ve sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Nişantaşı'ndaki bir mekânda ilk kez sahne aldı. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, konseri için şan eğitimi de aldı. Bilet fiyatlarının 2 bin 500 TL olduğu gecede Boluğur, şarkıları karaoke seslendirdi. Birçok ünlünün şarkısına karaoke yapan Boluğur, görenleri şaşırttı. Boluğur ise eleştiriler karşısında ''Şarkı söylemedim sadece DJ'lik yaptım. Hem girişte ücretsizdi'' dedi.

