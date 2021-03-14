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14 Mart 2021 Pazar 13:28:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 13:28:00

Karantinaya devam

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, güzel havanın keyfini evinin bahçesinde çıkardı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, güzel havanın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Salgın nedeniyle evinde kalmaya devam ettiğini söyleyen Bubikoğlu, "Değişen hiçbir şey yok. Karantinaya devam. Bahçede yürümek, biraz güneş, biraz oksijen. Bu gidişle uzun sürecek gibi. Her şeye rağmen dikkatli olmaya devam" notunu düştü.

Etiketler : karantina gülşen bübikoğlu koronavirüs
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