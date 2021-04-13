13 Nisan 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 14:00:00
'Karantina bitti şükür buluştuk'
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık birlikte olduğu kız arkadaşı Edvina Sponza ile önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık birlikte olduğu kız arkadaşı Edvina Sponza ile önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz hafta test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir karantinada olan Kutluay, Sponza ile markete geldiklerini söyledi. Basketbolcu, ''Sonunda buluştuk, çok şükür" dedi.