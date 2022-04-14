Karan 3 oldu

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan 3 yaşına bastı. Evcen, duygusal bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, sosyal medya hesabından oğluyla fotoğraflarını yayınladı. Evcen gönderisini altına, "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum. Baharın kokusunu getirdin bize. İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü.