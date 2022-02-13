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13 Şubat 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 11:00:00

Karakterimi çok sevdim

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'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Taner Turan canlandırdığı 'Vezir Alemşah' karakteri ve diziyle ilgili konuştu.

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Taner Turan canlandırdığı 'Vezir Alemşah' karakteri ve diziyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Rolüm, yetkileri olan, günümüzün başbakan yardımcısı konumundaki, politik, biraz da makyavelist bir kişiliğe sahip. Ben karakterimi çok sevdim. Vezir Alemşah karakterinin içini doldurmak çok keyifli" dedi.

Etiketler : Karakterimi çok sevdim Kuruluş Osman Taner Turan 'Vezir Alemşah
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