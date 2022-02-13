'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Taner Turan canlandırdığı 'Vezir Alemşah' karakteri ve diziyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Rolüm, yetkileri olan, günümüzün başbakan yardımcısı konumundaki, politik, biraz da makyavelist bir kişiliğe sahip. Ben karakterimi çok sevdim. Vezir Alemşah karakterinin içini doldurmak çok keyifli" dedi.