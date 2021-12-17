17 Aralık 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 12:30:00
'KaraFatma' koleksiyonunu satışa açıyor
Rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut, eserlerinden oluşan pixel art koleksiyonunu, popüler NFT platformu üzerinden sevenlerinin beğenisine sunacak.
Rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut, eserlerinden oluşan pixel art koleksiyonunu, popüler NFT platformu üzerinden sevenlerinin beğenisine sunacak. 'KaraFatma'' markası üzerinden 99 eserin sergileneceği koleksiyon, 5 Ocak tarihine kadar satışta olacak.