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06 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 18:30:00

Kara Para Aşk'a Hollywood'tan övgü

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Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisine Hollywood övgüsü!

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisine Hollywood övgüsü!

ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Barbra Streisand Neftlix'te yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisine hayran kaldığını söyledi. Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı diziyi öven Streisand, eşi James Brolin ile birlikte sabahlara kadar diziyi izlediklerini söyleyerek, "Jim ve ben, bu harika Türk dizisini her gece izliyoruz. İki güzel başrol harikalar. Tıpkı kadronun geri kalanı gibi. Seni o kadar iyi yakalıyor ki izlemeyi kesemiyorsun" dedi.


Etiketler : Kara Para Aşk Tuba Büyüküstün Engin Akyürek Hollywood övgüsü
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