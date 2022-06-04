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04 Haziran 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 13:00:00

Kaprisli bir insan değilim

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Model ve sunucu Çağla Şıkel, Mustela'nın yeni ürününü tanıttı. Şıkel, etkinlikte güzelliğiyle de göz kamaştırdı.

Model ve sunucu Çağla Şıkel, Mustela'nın yeni ürününü tanıttı. Şıkel, etkinlikte güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Oğulları Kuzey ve Uzay'la okulların kapanmasının ardından Çeşme'de tatile çıkacaklarını söyleyen model, "Çocukların okulu bitmesiyle Çeşme'ye gideceğiz. Bu yaz tatile çok ihtiyacım var" dedi. İşinde çok titiz olduğunu belirten Şıkel, "Bir de kaprisim yoktur, çok kolay anlaşırım herkesle. Yaptığım her işi özenerek ve özverili yaparım. Bu şekilde yaşayan bir insan olduğum için markaların tercihi ben oluyorum sanırım" dedi.

Etiketler : çağla şıkel mustela uzay
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