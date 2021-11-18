Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor

İzmir'de kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' ile mücadele eden İpek Şimşek (18), sol bacağının ardından akciğerinde nükseden hastalığı 3 yılda geçirdiği 10 ameliyatla yenmeyi başardı. Onkoloji servisinde tedavi gören çocukların yaşadıklarından etkilenerek yardım kampanyası başlatan Şimşek, şimdi çocuklara umut dağıtıyor. Kendisinin de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklarla buluşan Şimşek, "Taburcu oldum ama bu binayı ve diğer kanser hastası çocukları hiç bırakmayacağım" dedi.

