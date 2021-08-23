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23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00

Kanseri yendi evliliğe adım attı

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Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber geldi. Kanseri yenen şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Necati Arıcı'yla nişanlandı.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Şimal'den güzel haber geldi. Kanseri yenen şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Necati Arıcı'yla nişanlandı.

Yaklaşık 6 ay önce meme kanseri teşhisiyle tedaviye başlayan ve şimdilerde sağlığına kavuşan Şimal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Şarkıcı, hastalığının tedavisi süresince de kendisini hiç yalnız bırakmayan iş insanı Necati Arıcı ile Kuşadası'nda baba evinde nişanlandı. Aile büyüklerinin katıldığı kız isteme merasimi ve yüzükleri taktıkları anları sosyal hesaplarında da paylaşan Şimal, "Bizim için en özel ve heyecanlı bir gündü. Çok mutluyuz" dedi. Çift, nikahlarını şarkıcının ameliyatı sonrasında gelecek yıl yapmayı planlıyor. Şarkıcı meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Sahne çalışmalarına ara veren saçlarını kazıtan Şimal, yoğun tedavisi programı sonrası kemoterapiye başlamıştı. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yenmişti.

Etiketler : Kanseri yendi Şimal kanser Necati Arıcı
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