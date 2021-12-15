Kanseri yendi

'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak sağlığına kavuştu. Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa Ocak ayında geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Güloğlu'nun sağlığına kavuşması Yılmaz Erdoğan ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde büyük bir sevinç yaşattı.





