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22 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 12:00:00

Kanarya Adaları'na uçtu

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Öykü Gürman, kardeşi Berk Gürman ile birlikte sahne alacakları 'Romi Ciudad de La Laguna Uluslararası Flamenko Festivali' için yola çıktı.

Öykü Gürman, kardeşi Berk Gürman ile birlikte sahne alacakları 'Romi Ciudad de La Laguna Uluslararası Flamenko Festivali' için yola çıktı. Kanarya Adaları'nda düzenlenecek olan festivalde dünyaca ünlü flamenko sanatçısı Remedios Amaya ile aynı sahneyi paylaşacak olan Gürman'ı erkek arkadaşı Fatih İçmeli, havaalanından yolcu etti.

Etiketler : öykü gürman berk gürman kanarya adaları
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