Kanarya Adaları'na uçtu

Öykü Gürman, kardeşi Berk Gürman ile birlikte sahne alacakları 'Romi Ciudad de La Laguna Uluslararası Flamenko Festivali' için yola çıktı. Kanarya Adaları'nda düzenlenecek olan festivalde dünyaca ünlü flamenko sanatçısı Remedios Amaya ile aynı sahneyi paylaşacak olan Gürman'ı erkek arkadaşı Fatih İçmeli, havaalanından yolcu etti.

