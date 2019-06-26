Kamyonetle gezecek

Önceki gün İstinye’ye gelen Avşar, kamyonet tipi yeni aracını özel yaptırdığını söyledi. İçini kendisinin dizayn ettiğini belirten Avşar, gazetecilere ricada bulunarak plakasının çekilmemesini istedi.

Tenise olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, ayağından sakatlandı. Ters hareket yaptığını söyleyen Avşar, “Doktorum bir süre spor yapmamamı söyledi. Dinlemedim ve ayağım şişti” dedi.