Oyuncu Timur Acar, ailesi ile birlikte Sakarya'da kamp tatili yaptı. Acar, eşi Eda Özerkan ve kızı Eliz ile birlikte kendini doğaya attı. Bir kamp alanında ailesiyle tatil yapan başarılı oyuncu, keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Kızı ve eşiyle bol bol vakit geçiren Acar, gönderisine ''Kamp bizim işimiz dediler ve analı kızlı kampa geldiler. Biz tabii ki lojistik destek olarak buradayız bu etkinlikte. Ama haziran ayında etkinlikler devam edecek. Sürprizli'' dedi.

