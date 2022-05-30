VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şan eğitimi alıyor
Dadı arayışında
2. sezona devam kararı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı esti
Türkiye'nin Önderleri ilk mezunlarını verdi
3600 ek gösterge düzenlemesi tamam
İyileşiyorum
Kamp tatili
Eşiyle klip çekti
3 ödül birden
Tolga'yı arayıp tebrik ettim
20 bin kişilik koro
Hastaneden sahneye
Sürpriz barışma
Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk
Gülben'in onur konuğu
Tatil için Antalya'dalar
Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Burası sadece yeşil bir alan olmayacak aynı zamanda...""
TEKNOFEST, Fransa basınında! Türk SİHA'larına büyük ilgi
Türkiye'ye yasaklanmıştı... İsveç'ten geri adım!
Guatr hastaları deniz ürünleri, yoğurt ve yumurta tüketmeli
30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:00:00

Kamp tatili

ABONE OL

Oyuncu Timur Acar, ailesi ile birlikte Sakarya'da kamp tatili yaptı.

Oyuncu Timur Acar, ailesi ile birlikte Sakarya'da kamp tatili yaptı. Acar, eşi Eda Özerkan ve kızı Eliz ile birlikte kendini doğaya attı. Bir kamp alanında ailesiyle tatil yapan başarılı oyuncu, keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Kızı ve eşiyle bol bol vakit geçiren Acar, gönderisine ''Kamp bizim işimiz dediler ve analı kızlı kampa geldiler. Biz tabii ki lojistik destek olarak buradayız bu etkinlikte. Ama haziran ayında etkinlikler devam edecek. Sürprizli'' dedi.

Etiketler : timur acar tatil kamp tatili
4 ay Urla'da kalacak

4 ay Urla'da kalacak
Pijamalı performans

Pijamalı performans
Osmanlı'dan 'Yaman' servet

Osmanlı'dan 'Yaman' servet
Önce kariyer sonra evlilik

Önce kariyer sonra evlilik
Üniversitede ödev konusu oldu

Üniversitede ödev konusu oldu
Festivale geri sayım

Festivale geri sayım
Yaza 'Tatlı' giriş

Yaza 'Tatlı' giriş
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli
71 yaşında mühendis oldu

71 yaşında mühendis oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX