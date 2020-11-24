Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun 'Gidecek Yer Kalmadı' tiyatrosu film oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun cinayet masasının deneyimli baş komiserini canlandırdığı ve kocasını öldüren bir kadının cinayetini konu alan film, dünya prömiyerini Şubat 2021’de Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapacak.