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24 Kasım 2020 Salı 16:55:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 17:18:00

Kalust Şalcıoğlu'nun 'Gidecek Yer Kalmadı' tiyatrosu film oldu

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En son 'Çocuklar Duymasın'da oynayan Kalust Şalcıoğlu'nun, ‘Komiser Kemal' karakterine hayat verdiği “Gidecek Yer Kalmadı” tiyatro oyunu, beyazperdeye taşındı…

Kalust Şalcıoğlu'nun cinayet masasının deneyimli baş komiserini canlandırdığı ve kocasını öldüren bir kadının cinayetini konu alan film, dünya prömiyerini Şubat 2021’de Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapacak.

Etiketler : Kalust Şalcıoğlu Komiser Kemal Gidecek Yer Kalmadı tiyatro
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