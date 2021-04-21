Kalp Yarası'nda buluştular

Son olarak 'Çocuk' dizisinde rol alan Merve Çağıran yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Atv ekranında yeni sezon için hazırlıkları başlanan 'Kalp Yarası' isimli dizi ile anlaşan oyuncu, Nilgün karakterini canlandıracak. Dizide ayrıca Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, İlhan Şen, İnanç Konukçu ve Nail Kırmızıgül gibi isimler de yer alıyor.

