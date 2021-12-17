Kalbinin sultanı

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan oyuncu Berkay Ateş ve milli voleybolcu Simge Aköz'ün aşkı belgelendi. İkili önceki akşam Arnavutköy'de yakalandı.

Başrolünü Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisine yeni sezonda dahil olan oyuncu bir süredir filenin Sultan'larından Simge Aköz'le birlikte olduğu konuşulan çift, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıyarak konuşulanları doğruladı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Kadın Voleybol takımında oynayan Simge Aköz ve Berkay Ateş, bir mekanda dostlarıyla bir araya geldi. Keyifli oldukları görülen çift, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Çıkışta araçlarına geçen ikili, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.