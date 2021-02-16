16 Şubat 2021 Salı 09:54:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 10:07:00
Kalbinin sahibi Youtuber
Bir süredir kalbi boş olan Merve Boluğur'un sürpriz bir arkadaşlığa başladığı öğrenildi.
Bir süredir kalbi boş olan Merve Boluğur'un sürpriz bir arkadaşlığa başladığı öğrenildi. Son zamanlarda Youtube kanalında videolar yayımlayan Boluğur'un geçen hafta yayınına konuk ettiği Youtuber Özkan Sağın ile ilişkiye başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü üzerine konuşan ikilinin samimi halleri de dikkatlerden kaçmadı.