Kalbinin sahibi Youtuber

Bir süredir kalbi boş olan Merve Boluğur'un sürpriz bir arkadaşlığa başladığı öğrenildi. Son zamanlarda Youtube kanalında videolar yayımlayan Boluğur'un geçen hafta yayınına konuk ettiği Youtuber Özkan Sağın ile ilişkiye başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü üzerine konuşan ikilinin samimi halleri de dikkatlerden kaçmadı.