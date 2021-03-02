Kalbini Uraz'a açtı

Ali Yörenç ile ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Berrak Tüzünataç, kalbinin kapılarını sürpriz bir oyuncuya açtı. Tüzünataç ile son dönemde yıldızı parlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir arkadaşlığa başladığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Melis İşiten ile boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılan Kaygılaroğlu ile Tüzünataç ise şimdilerde mutluluklarını yakın çevresiyle paylaşıyor. Gözlerden uzak birlikteliklerini yaşayan çift, pandeminin de olması sebebiyle evde birlikte zaman geçiriyor. Öte yandan çiftin çıkan iddialar sonrası da herhangi bir açıklama yapmamış olması iddiaları güçlendirdi.

