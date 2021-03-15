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15 Mart 2021 Pazartesi 14:06:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 14:06:00

Kalbini titreten senaryo arayışında

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Rol aldığı Kadın dizisinin İspanya'da yayımlanmasının ardından ülkede çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Gökçe Eyüboğlu, İspanya'da gündem oldu.

Rol aldığı Kadın dizisinin İspanya'da yayımlanmasının ardından ülkede çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Gökçe Eyüboğlu, İspanya'da gündem oldu. Eyüboğlu'nun sahneleri Twitter da Fuerzademujer ( Kadının Gücü ) etiketi ile TT oldu. Yurt dışında başarılı olmanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Eyüboğlu, yeni projeleri için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Eyüboğlu, ''Dinlenmeyi düşünüyordum ama güzel senaryo teklifleri gelmeye başlayınca, kafam karıştı. Kalbimi titreten bir senaryo olunca kabul edeceğim'' dedi.

Etiketler : gökçe eyüboğlu ispanya sosyal medya
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