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Kalbini komşusuna kaptırdı
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08 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

Kalbini komşusuna kaptırdı

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10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Mardin, Dünyaca ünlü Kosavalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile birliktelik yaşıyor. Mardini'nin yakın çevresine, ''Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum'' dediği öğrinldi. İkilinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları kendilerini ele verirken, aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu.

Etiketler : Kalbini komşusuna kaptırdı Berdan Mardini Kosavalı R&B sanatçısı Morena Taraku
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