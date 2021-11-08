Kalbini komşusuna kaptırdı

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Mardin, Dünyaca ünlü Kosavalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile birliktelik yaşıyor. Mardini'nin yakın çevresine, ''Morena'da aşk duygusunu gerçek anlamda yaşadım. Onunlayken çok mutluyum, hayatı tekrardan onunla buldum'' dediği öğrinldi. İkilinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları kendilerini ele verirken, aynı sitede oturuyor olmaları ise bir diğer dikkat çekici konu oldu.