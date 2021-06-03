Kalbini fenomene kaptırdı

En son 'Atiye' dizisinde rol alan Metin Akdülger, kalbini fenomen Cansu Akın'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşayan çift, önceki gün Instagram hesaplarından birbirlerine kalp emojisi yazarak ilişkilerini ilk kez ilan etti. Mutluluklarını yakın çevresiyle paylaşan ikili, en son birlikte Bursa'ya tatile gitmişti.