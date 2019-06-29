29 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Kaküller 'lens'
Rol aldığı projelerin reyting kurbanı olmasıyla bir süredir ekranlarda yer alamayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olmayı sürdürüyor.
Önceki gün, kaküllü bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. “Pişman olacaksın ablam. Dua edeceksin uzasınlar diye” şeklinde not yazan bir hayranına yanıt veren oyuncu, “Kaküller lens” dedi. Sonrasında gelen olumsuz yorumlardan bunalan Boluğur, çareyi paylaşımlarını yoruma kapatmakta buldu.
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