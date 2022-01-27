Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine KKTC'de özel gösterim yapıldı. Geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ve çok sayıda davetli katıldı. Hasan Öymez, TRT'nin tarih boyunca kahramanların isimlerini yaşatmaya çalıştığını ifade etti. Öymez, "TRT olarak şehitlerimizin, mücadelemizin, tarih boyunca kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya, mücadelelerini dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya gayret ediyoruz" dedi.