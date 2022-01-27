VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!
Putin Türkiye'ye geliyor
Saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Avrupa ve Rusya'nın gaz ruleti
Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta!
MTV ilk taksitini ödemeyenler dikkat!
Karadeniz gazında geri sayım
AGİ ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı
Yılın ilk enflasyon raporu!
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı
Rusya'nın teklifine cevap verildi!
'Türk Davosu' için 4 sürpriz ülke!
Lübnan'dan Türkiye açıklaması
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti
"Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti"
Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran sipariş!
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi!
Meteoroloji il il uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Köy köy geziyoruz
Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz
Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı
Hayranının gözünden karakalem Seçil
Karfest başlıyor
27 Ocak 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 14:30:00

Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

ABONE OL

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine KKTC'de özel gösterim yapıldı.

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine KKTC'de özel gösterim yapıldı. Geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez ve çok sayıda davetli katıldı. Hasan Öymez, TRT'nin tarih boyunca kahramanların isimlerini yaşatmaya çalıştığını ifade etti. Öymez, "TRT olarak şehitlerimizin, mücadelemizin, tarih boyunca kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya, mücadelelerini dünyaya, Türkiye'ye duyurmaya gayret ediyoruz" dedi.

Etiketler : Kahramanlarımızın isimlerini TRT Kesişme; İyi ki Varsın Eren KKTC
Mahsur kaldı konseri iptal edildi

Mahsur kaldı konseri iptal edildi
Kar spora engel olamadı

Kar spora engel olamadı
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Podyumları özlemişim

Podyumları özlemişim
10 yıl sonra ilk kez

10 yıl sonra ilk kez
Kenan'dan caz konseri

Kenan'dan caz konseri
Kalplere dokundu

Kalplere dokundu
Mehter başı seni Hakkari'ye sürerler!

Mehter başı seni Hakkari'ye sürerler!
Çağatay'ın babası aranıyor

Çağatay'ın babası aranıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER