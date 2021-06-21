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21 Haziran 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 10:30:00

Kahramanımız babalar

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'Babalar Günü' vesilesiyle çocukluk dönemlerine dönen ünlüler, duygusal paylaşımlara imza attı. 'Babalar Günü' vesilesiyle çocukluk dönemlerine dönen ünlüler, duygusal paylaşımlara imza attı.

'Babalar Günü' vesilesiyle çocukluk dönemlerine dönen ünlüler, duygusal paylaşımlara imza attı. 'Babalar Günü' vesilesiyle çocukluk dönemlerine dönen ünlüler, duygusal paylaşımlara imza attı.

Ünlü isimler 'Babalar Günü'nü es geçmedi. Babalığı tadan kimi isimler hissettiklerini duygusal satırlara dökerken kimi isimler ise babalarıyla olan yıllanmış fotoğraflarını paylaşarak sevgisini sosyal medya hesabından yayımladı. Gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları yayımlayan ünlüler, çok sayıda beğeni aldı.

BENGÜ: Eşi Selim Selimoğlu'nun 'Babalar Günü'nü kutlayan Bengü, "Babacığım sen benim kahramanımsın. Annem, kardeşim ve ben seni çok seviyoruz. İyi ki babamızsın" yazdı.

MURAT BOZ: "Bir folklor gösterisi sonrası babamla baş başa yemeğe çıktığımız bir gün... Bu anların kıymeti, aylar, yıllar geçtikçe daha da anlam kazanıyor."

CÜNYET ARKIN: "Sevgiyle, şefkatle, emekle, bizleri büyüten, düştüğümüzde kaldıran, öğretileriyle daima yol gösteren, gerçek kahramanlarımız olan babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun."

FAHRİYE EVCEN: Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in 'Babalar Günü'nü şu sözlerle kutladı: "Harika bir baba olduğun için sana teşekkür ederim sevgilim."

MERVE ÖZBEY: Merve Özbey, bu özel günde altı ay önce hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı. Özbey paylaşımının altına ''Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba? Seni çok özledim" notunu düştü.

KENAN DOĞULU: "Babalığı sadece çocuk sahibi olmak olarak görmeyen, önceliği iyi bir insan yetiştirmek olan ve bizimle ilgilenip seven bir babamız vardı. Çocuklarına gerçekten babalık yapmış başarabilmiş onları dinlemiş, anlamaya çalışmış tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun."


Etiketler : Kahramanımız babalar KENAN DOĞULU Ünlü isimler
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