Kafama şişe fırlattılar

İrem Derici, bir konserinde kafasına şişe atıldığını söyledi. Şarkıcı, Yasemin Şefik'le gerçekleştirdiği programda açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir yalnız olan Derici, "Benim için iki erkek düello yapmadı. Mekanlarda olurdu öyle şeyler. Benim için kimse kavga etmedi. Ama biri bana baktı diye alkolün etkisiyle sinirlenen sevgilim gibi şeyler oldu" dedi. Bir sahnesinde kafasına şişe fırlatıldığını söyleyen Derici, "Yurt dışı konserlerine gidiyoruz. Gece 3'te sahne başlıyor. Adam diyor ki düğün var bitecek. Oradan buraya gelecekler. Gece üçte sahneye çıktığım için kafama içki şişesi yedim. Adama laf anlatmaya çalışıyorum. Dedim ben 12'den beri buradayım" dedi.