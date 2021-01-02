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02 Ocak 2021 Cumartesi 21:31:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 07:06:00

Kafa karıştıran yılbaşı yemeği

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Oyuncu Hilal Altınbilek, yaz ayında tatil yaptığı işadamı David Nahmiyas ile yeni yılı karşıladı. İkilinin yemekten görüntüleri ifşa olunca akıllara "Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu geldi.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde oynayan Hilal Altınbilek, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. En son rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan oyuncunun işadamı David Nahmiyas ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yaz ayında işadamı ile birlikte tatil yaparken görüntülenen Altınbilek, yeni yılı da erkek arkadaşıyla birlikte karşıladı. Yılbaşı gecesi Altınbilek'in de içinde yer aldığı ve David Nahmiyas'ın misafirlerine yemek servisi yaptığı bir video ortaya çıktı. Videoda ikilinin samimiyeti görenlerin dikkatinden kaçmadı.  

Etiketler : hilal altınbilek David Nahmiyas bir zamanlar çukurova
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