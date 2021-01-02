Kafa karıştıran yılbaşı yemeği

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde oynayan Hilal Altınbilek, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. En son rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan oyuncunun işadamı David Nahmiyas ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yaz ayında işadamı ile birlikte tatil yaparken görüntülenen Altınbilek, yeni yılı da erkek arkadaşıyla birlikte karşıladı. Yılbaşı gecesi Altınbilek'in de içinde yer aldığı ve David Nahmiyas'ın misafirlerine yemek servisi yaptığı bir video ortaya çıktı. Videoda ikilinin samimiyeti görenlerin dikkatinden kaçmadı.

